Тимошенко объяснила, откуда миллионы у фейк-доноров Батькивщины

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Тимошенко заявила: взносы "публичные и под контролем Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции", которое "может проверить каждую нашу копейку"

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Различные бизнесмены, которые якобы "опасаются репрессий властей", якобы вынуждены переводить деньги на счета Батькивщина через подставных людей. Таким образом в эфире программы Право на владу на канале 1+1 лидер этой политической силы объяснила Юлия Тимошенко вчерашний сюжет проекта Наші гроші, в котором речь идет о легализации партией подозрительных миллионов гривень.

Вопрос о том, как так вышло, что кассиры, домохозяйки, пенсионеры и безработные зачисляют на предвыборную кампанию Тимощенко сотни тысяч и миллионы гривень, задал в студии журналист Денис Бигус.

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Кандидат в президенты ответила, что они "разобрались с этими фактами и выяснили", что симпатизирующие Батькивщине предприниматели среднего класса якобы не могут перечислить партии деньги напрямую, "потому что мгновенно открываются уголовные дела" против них.

"У них забирают все, и это террор, который идет по стране. Потому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них сделать взносы, которые сегодня помогают нашей партии", - уверяет политик.

Тимошенко заверила, что по озвученным фактам подставного донорства у партии якобы есть заключение НАПК, где "четко определено, что нарушений нет".

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Теги: коррупция, расследование, юлия тимошенко, Батькивщина, легализация, отмывание, Денис Бигус, донор
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