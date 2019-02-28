Нашi грошi: У Тимошенко легализовали неизвестные миллионы - видео

Предвыборную кампанию лидера Батькивщины Юлии Тимошенко миллионными взносами на счета партии "спонсируют" охранники, домохозяйки, кассиры супермаркетов и работники автомоек. О таких подозрительных источниках финансирования речь идет в расследовании проекта Наші гроші от BIHUS.info.

Как выяснили журналисты, если в 1-2 кварталах прошлого года люди и фирмы перевели на счета партии около 23 млн грн, то в 3-4 кварталах, когда началась активная предвыборная кампания Тимошенко - более 130 млн грн.

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Во втором полугодии 2018-го часть "подозрительно крупных сумм" начали массово жертвовать Батькивщине жители небольших городков и сёл, некоторые - по 2-4 раза.

Журналисты посетили четыре области в поисках самых крупных доноров партии. Одним из них оказалась кассир супермаркета поселка Завалье в Кировогорадской области, от чьего имени были переведены 1,5 млн грн. Ее сестра "забросила" Тимошенко столько же, а сын сестры, механик-водитель/охранник - еще 1,2 млн грн.

Работница автомойки в октябре-2018 передала Тимошенко 460 тыс грн.

Подобные случаи расследованы и в других областях, где пенсионеры и другие люди, которые не выглядят богачами, а также небольшие фирмы с признаками фиктивности перечисляли на счета Батькивщины крупные суммы - по 2 млн грн.

"Демократия, честность, правосудие (ведущий цитирует одно из заявлений Тимошенко, - ред.)... К какому из этих слов можно применить банальную легализацию миллионов неизвестного происхождения? Через людей, которых попросили или даже не спрашивали их разрешения на использование их персональных данных", - отметил автор расследования Максим Опанасенко.

Журналисты проекта отдельно подчеркнули, что Тимошенко "прогнозировано вцепилась" за предыдущее их расследование об отмывании сотен миллионов гривень в ОПК через "друзей президента", "чтобы играть на понижении рейтинга ближайшего конкурента" на предстоящих выборах.

Ранее ГБР открыло уголовное производство из-за такого "подозрительного" отчета Батькивщины.