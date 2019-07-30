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ЦИК признала избранными депутатами еще 49 человек: список

ЦИК признала избранными депутатами еще 49 человек: список - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 19:05

Всего на этот момент комиссия признала избранными депутатами 84 человека

ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 49 окружных избирательных округах. Всего на этот момент комиссия признала избранными депутатами 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия признала избранными народными депутатами Максима Пашковского - в округе № 11, Петра Юрчишина - в округе №13, Геннадия Вацака - в округе №16, Юрия Мисягина - в округе №28, Елену Криворучкину - в округе №32, Александра Трухина - в округе №40, Федора Христенко - в округе №46, Александра Ковалева - в округе №51, Роберта Горвата - в округе №68, Павла Мельника - в округе №81, Оксану Савчук - в округе №83, Зиновия Андреевича - в округе №87, Владимира Тимофийчука - в округе №89, Николая Глушко - в округе №97, Александра Дануцу - в округе № 99, Олеся Довгого - в округе № 102, Олега Воронько - в округе №103, Александра Лукашева - в округе №113, Наталью Пипу - в округе №115, Николая Княжицкого - в округе №116, Ярослава Рущишина - в округе №117, Андрея Кита - в округе №126, Максима Дырдина - в округе № 132, Артема Дмитрука - в округе № 133, Олега Колева - в округе № 134, Андрея Бобляха - в округе №145, Анастасию Ляшенко - в округе №148, Александра Ковальчука - в округе №152, Виктора Мьялика - в округе №155, Сергея Литвиненко - в округе №156, Игоря Васильева - в округе №158, Игоря Молотка - в округе №160, Максима Гузенко - в округе №161, Николая Задорожного - в округе №162, Ивана Чайковского - в округе №165, Николая Люшняка - в округе №166, Александра Куницкого - в округе №169, Александра Фельдмана - в округе №174, Дмитрия Люботу - в округе №177, Александра Литвинова - в округе №178, Игоря Колихаева - в округе №184, Любовь Шпак - в округе №194, Сергея Нагорняка - в округе №199, Олега Семинского - в округе №205, Александра Юрченко - в округе №211, Лесю Забуранную - в округе №216, Дмитрия Гурина - в округе №218, Николая Тищенко - в круге №219, Анну Бондарь - в округе №220.

Вчера ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах.

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