Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЦИК признала избранными 35 народных депутатов: список

ЦИК признала избранными 35 народных депутатов: список - Фото
Подсчет голосов (фото - ЕРА)
29.07.2019, 19:16

Результаты выборов в 35-ти ОИО установлены на основании оригиналов протоколов

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", - говорится в сообщении.

ЦИК опубликовала список признанных избранными народными депутатами: 

Игорь Палица - в округе № 22;
Ирина Констанкевич - в округе № 23;
Кирилл Нестеренко - в округе № 26;
Анна Личман - в округе № 30;
Владимир Захарченко - в округе № 31;
Роман Каптелов - в округе № 36;
Мусса Магомедов - в округе № 45;
Юрий Солод - в округе № 47;
Максим Ефимов - в округе № 48;
Вадим Новинский - в округе № 57;
Сергей Магера - в округе № 58;
Дмитрий Лубинец - в округе № 60;
Игорь Герасименко - в округе № 62;
Богдан Кицак - в округе № 63;
Василий Петьовка - в округе № 72;
Владислав Поляк - в округе № 73;
Геннадий Касай в округе № 74;
Роман Соха - в округе №75;
Дмитрий Налетов - в округе №144;
Юрий Шаповалов - в округе №146;
Константин Касай - в округе №149;
Алексей Мовчан - в округе №150;
Андрей Деркач - в округе №159;
Владимир Гевко - в округе №167;
Виктория Кинзбурская - в округе №171;
Александр Бакумов - в округе №173;
Евгений Пивоваров - в округе №175;
Дмитрий Микиша - в округе №181;
Николай Стефанчук - в округе №187;
Сергей Лабазюк - в округе №188;
Антон Яценко - в округе №200;
Максим Перебийнос - в округе №212;
Артем Дубнов - в округе №213;
Богдан Яременко - в округе №215;
Роман Грищук - в округе № 222.

26 июля сообщалось, что в партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах.

Напишите нам
верховная рада выборы депутат цик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 