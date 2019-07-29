ЦИК признала избранными 35 народных депутатов: список

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", - говорится в сообщении.
ЦИК опубликовала список признанных избранными народными депутатами:
Игорь Палица - в округе № 22;
Ирина Констанкевич - в округе № 23;
Кирилл Нестеренко - в округе № 26;
Анна Личман - в округе № 30;
Владимир Захарченко - в округе № 31;
Роман Каптелов - в округе № 36;
Мусса Магомедов - в округе № 45;
Юрий Солод - в округе № 47;
Максим Ефимов - в округе № 48;
Вадим Новинский - в округе № 57;
Сергей Магера - в округе № 58;
Дмитрий Лубинец - в округе № 60;
Игорь Герасименко - в округе № 62;
Богдан Кицак - в округе № 63;
Василий Петьовка - в округе № 72;
Владислав Поляк - в округе № 73;
Геннадий Касай в округе № 74;
Роман Соха - в округе №75;
Дмитрий Налетов - в округе №144;
Юрий Шаповалов - в округе №146;
Константин Касай - в округе №149;
Алексей Мовчан - в округе №150;
Андрей Деркач - в округе №159;
Владимир Гевко - в округе №167;
Виктория Кинзбурская - в округе №171;
Александр Бакумов - в округе №173;
Евгений Пивоваров - в округе №175;
Дмитрий Микиша - в округе №181;
Николай Стефанчук - в округе №187;
Сергей Лабазюк - в округе №188;
Антон Яценко - в округе №200;
Максим Перебийнос - в округе №212;
Артем Дубнов - в округе №213;
Богдан Яременко - в округе №215;
Роман Грищук - в округе № 222.
26 июля сообщалось, что в партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах.