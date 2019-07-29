ЦИК признала избранными 35 народных депутатов: список

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", - говорится в сообщении.

ЦИК опубликовала список признанных избранными народными депутатами:

Игорь Палица - в округе № 22;

Ирина Констанкевич - в округе № 23;

Кирилл Нестеренко - в округе № 26;

Анна Личман - в округе № 30;

Владимир Захарченко - в округе № 31;

Роман Каптелов - в округе № 36;

Мусса Магомедов - в округе № 45;

Юрий Солод - в округе № 47;

Максим Ефимов - в округе № 48;

Вадим Новинский - в округе № 57;

Сергей Магера - в округе № 58;

Дмитрий Лубинец - в округе № 60;

Игорь Герасименко - в округе № 62;

Богдан Кицак - в округе № 63;

Василий Петьовка - в округе № 72;

Владислав Поляк - в округе № 73;

Геннадий Касай в округе № 74;

Роман Соха - в округе №75;

Дмитрий Налетов - в округе №144;

Юрий Шаповалов - в округе №146;

Константин Касай - в округе №149;

Алексей Мовчан - в округе №150;

Андрей Деркач - в округе №159;

Владимир Гевко - в округе №167;

Виктория Кинзбурская - в округе №171;

Александр Бакумов - в округе №173;

Евгений Пивоваров - в округе №175;

Дмитрий Микиша - в округе №181;

Николай Стефанчук - в округе №187;

Сергей Лабазюк - в округе №188;

Антон Яценко - в округе №200;

Максим Перебийнос - в округе №212;

Артем Дубнов - в округе №213;

Богдан Яременко - в округе №215;

Роман Грищук - в округе № 222.

26 июля сообщалось, что в партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах.