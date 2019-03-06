ЦИК увеличила количество городов в Донбассе, где можно голосовать

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ЦИК увеличила количество населенных пунктов на границе разграничения в Донецкой и Луганской областях, где будет обеспечиваться голосование на выборах президента. Об этом на пресс-конференции заявил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, сообщает Укринформ.

"ЦИК, на основе представлений местных администраций, увеличила количество населенных пунктов, подконтрольных Украине, где будет обеспечиваться голосование на президентских выборах. Речь идет о фактически восстановлении возможности голосования на тех территориях, где население не голосовало с 2014 года", - отметил Клюжев.

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Он подчеркнул, что это было связано с нестабильной ситуацией в этих регионах.

"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьянке, Попасной, Счастье. Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции. Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - сказал Клюжев.

По информации LIGA.net в Станице Луганской, которая находится на линии разграничения, в 12 километрах от временно оккупированного Луганска, активно распространялась информация среди местных жителей, что они якобы не смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года.

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