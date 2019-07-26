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ЦИК: В финотчетах партий Шария, Саакашвили и Гриценко - нарушения

ЦИК: В финотчетах партий Шария, Саакашвили и Гриценко - нарушения - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
26.07.2019, 20:54

Материалы переданы в Нацагентство по предотвращению коррупции

Центральная избирательная комиссия обнаружила нарушения в промежуточных финансовых отчетах избирательных фондов партий Социальная справедливость, Гражданская позиция, Партия Шария и Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий переданы Национальному агентству по предотвращению коррупции "для реагирования в соответствии с законами Украины".

В ЦИК уточнили, что в указанных финотчетах, утвержденных постановлением Центризбиркома от 18 июля №1745, комиссия выявила нарушения требований избирательного закона.

26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. С историческим для Украины результатом победила Слуга народа.

Брат лидера партии Оппозиционная платформа – За життя Виктора Медведчука Сергей решил судиться с Центральной избирательной комиссией и председателем избиркома в округе N105 Луганской области.

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цик гражданская позиция партия Шария рух новых сил
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