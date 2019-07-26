Выборы. Брат Медведчука подал в суд на ЦИК

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Брат лидера партии Оппозиционная платформа – За життя Виктора Медведчука Сергей судится с Центральной избирательной комиссией и председателем избиркома в округе N105 Луганской области. Об этом он рассказал Громадському.

"Председатель ОИК занимается фальсификацией выборов. Он предоставил ложные сведения, это статья Уголовного кодекса. Я сегодня подал иск в Киевский апелляционный административный суд на ЦИК и лично на (председателя ОИК - ред.) Черничкина. Временно отстранили его до выяснения ситуации", - заявил Сергей Медведчук.

В своем округе он уступил кандидату от Оппозивционного блока Виктории Гриб.

Брат Медведчука является президентом компании Керамбуд, а победительница возглавляет направление по устойчивому развитию компании ДТЭК Энерго.