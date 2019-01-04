ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия сегодня, 4 января, зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Об этом ЦИК сообщает у себя в Facebook.
Шевченко лично подал заявление о самовыдвижения кандидатом на пост президента 31 декабря прошлого года вместе с приложенными документами. “Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона”, - сообщает ЦИК.
Кандидату Владимиру Ратушу отказали в регистрации из-за некорректные данные в документах, сообщила Опора.
В свое время в СМИ появлялась информация, будто Шевченко активно лоббировал интересы беглого депутата Александра Онищенко.