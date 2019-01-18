ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Комиссия зарегистрировала кандидатом народного депутата из фракции БПП Ольгу Богомолец. Она подала заявление о самовыдвижении.
Также новым кандидатом стал Геннадий Балашов, которого выдвинула партия 5.10, лидером которой является бизнесмен.
Общее количество зарегистрированных кандидатов на сегодняшний день составляет 10 человек.
16 января экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, также подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.