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18.01.2019, 16:43

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Общее количество зарегистрированных кандидатов на сегодняшний день составляет 10 человек

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала кандидатом народного депутата из фракции БПП Ольгу Богомолец. Она подала заявление о самовыдвижении.

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Также новым кандидатом стал Геннадий Балашов, которого выдвинула партия 5.10, лидером которой является бизнесмен.

Общее количество зарегистрированных кандидатов на сегодняшний день составляет 10 человек.

16 января экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, также подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

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Теги: выборы, президент, кандидат, ольга богомолец, геннадий балашов
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