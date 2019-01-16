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16.01.2019, 20:25

Выборы 2019. Документы в ЦИК подал Насиров - СМИ

Выборы 2019. Документы в ЦИК подал Насиров - СМИ - Фото
Фото: facebook.com/rmnukr

"Одно из важнейших решений в моей жизни", - написал экс-глава ГФС в Facebook

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Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом сам Насиров сообщил в своем Facebook.

"Сегодня подал документы в ЦИК для участия в выборах президента Украины. Одно из важнейших решений в моей жизни", - написал он.

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Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-ый он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

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Теги: выборы, президент, кандидат, цик, роман насиров
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