Выборы 2019. Документы в ЦИК подал Насиров - СМИ

Фото: facebook.com/rmnukr

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом сам Насиров сообщил в своем Facebook.

"Сегодня подал документы в ЦИК для участия в выборах президента Украины. Одно из важнейших решений в моей жизни", - написал он.

Реклама

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-ый он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.