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28.01.2019, 17:48

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 28 января ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов на пост президента

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины, которые примут участие в выборах 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня зарегистрированы Руслан Кошулинский и Александр Данилюк.

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Главу секретариата партии  ВО Свобода Руслана Кошулинского выдвинули в президенты на съезде этой партии.

Руководитель общественной организации Центр оборонных реформ Александр Данилюк подал в ЦИК заявление как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 28 января ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов на пост президента.

Как сообщалось ранее, Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты 22 января члены пяти правых политических сил.

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Теги: выборы, кандидат, цик, регистрация, руслан кошулинский
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