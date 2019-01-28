ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины, которые примут участие в выборах 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня зарегистрированы Руслан Кошулинский и Александр Данилюк.

Реклама

Главу секретариата партии ВО Свобода Руслана Кошулинского выдвинули в президенты на съезде этой партии.

Руководитель общественной организации Центр оборонных реформ Александр Данилюк подал в ЦИК заявление как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 28 января ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов на пост президента.

Как сообщалось ранее, Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты 22 января члены пяти правых политических сил.