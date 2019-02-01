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01.02.2019, 18:28

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 1 февраля зарегистрированы уже 28 кандидатов

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты. Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 1 февраля, сообщает Украинская правда.

Речь идет о главе Патриотической партии Украины Николае Габере, который идет на выборы как самовыдвиженец, и Юрии Деревянко от партии Воля.

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По состоянию на 1 февраля зарегистрированы уже 28 кандидатов.

Также сегодня еще 5 кандидатов подали документы в ЦИК. Среди них - выдвиженец от Народного руха Украины Виктор Кривенко.

Сегодня в Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями.

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Теги: выборы, президент, кандидат, юрий деревянко, николай габер
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