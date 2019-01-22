Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 16:43

ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты: список

ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты: список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 22 января зарегистрировано уже 13 кандидатов в президенты

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины народного депутата Юрия Бойко.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания во вторник, сообщает Украинская правда.

Реклама

Бойко подал заявление на регистрацию как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 22 января зарегистрировано уже 13 кандидатов в президенты.

  1. Геннадий Балашов
  2. Ольга Богомолец
  3. Анатолий Гриценко
  4. Сергей Каплин
  5. Виталий Куприй
  6. Евгений Мураев
  7. Валентин Наливайченко
  8. Роман Насиров
  9. Андрей Садовый
  10. Виталий Скоцик
  11. Игорь Шевченко
  12. Александр Шевченко

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, президент, кандидат, цик, юрий бойко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 