ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты: список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины народного депутата Юрия Бойко.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания во вторник, сообщает Украинская правда.

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Бойко подал заявление на регистрацию как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 22 января зарегистрировано уже 13 кандидатов в президенты.

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.