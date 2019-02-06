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06.02.2019, 17:48

ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Таким образом, в выборах будут участвовать 37 претендентов на пост главы государства

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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала кандидатами в президенты еще трех граждан, сообщает Украинская правда.

В частности, ЦИК зарегистрировала Андрея Новака, которого выдвинула партия Патриот; Василия Журавлева - от партии Справедливость; Юрия Тимошенко (самовыдвиженец).

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Таким образом, в выборах будут участвовать 37 претендентов на пост главы государства.

Как сообщалось, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

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Теги: выборы, президент, кандидат, цик, юрий тимошенко
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