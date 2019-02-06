ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала кандидатами в президенты еще трех граждан, сообщает Украинская правда.
В частности, ЦИК зарегистрировала Андрея Новака, которого выдвинула партия Патриот; Василия Журавлева - от партии Справедливость; Юрия Тимошенко (самовыдвиженец).
Таким образом, в выборах будут участвовать 37 претендентов на пост главы государства.
Как сообщалось, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.