ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала кандидатами в президенты еще трех граждан, сообщает Украинская правда.

В частности, ЦИК зарегистрировала Андрея Новака, которого выдвинула партия Патриот; Василия Журавлева - от партии Справедливость; Юрия Тимошенко (самовыдвиженец).

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Таким образом, в выборах будут участвовать 37 претендентов на пост главы государства.

Как сообщалось, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.