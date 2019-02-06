В список наблюдателей от ОБСЕ попали два россиянина - СМИ

ОБСЕ

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства отметил, что бюро сделало это, "несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, что не будет принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта".

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По словам источника, в документах ОБСЕ нет требования, что в миссии по наблюдению за выборами должны обязательно участвовать представители всех государств-участников организации.

"Поскольку законодательством Украины Россия признана государством-агрессором и оккупантом, то вполне логична и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - сказал собеседник.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.