Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.02.2019, 15:14

В список наблюдателей от ОБСЕ попали два россиянина - СМИ

В список наблюдателей от ОБСЕ попали два россиянина - СМИ - Фото
ОБСЕ

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ пригласило двух россиях, несмотря на предостережения Украины

Реклама
Реклама

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства отметил, что бюро сделало это, "несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, что не будет принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта".

Реклама

По словам источника, в документах ОБСЕ нет требования, что в миссии по наблюдению за выборами должны обязательно участвовать представители всех государств-участников организации.

"Поскольку законодательством Украины Россия признана государством-агрессором и оккупантом, то вполне логична и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - сказал собеседник.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, обсе, рф, миссия, наблюдатель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 