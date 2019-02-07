ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.
В частности ЦИК зарегистрировал Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.
Все они подали заявления о самовыдвижении.
Всего, по состоянию на 7 февраля, зарегистрирован 41 кандидат на пост президента Украины.
По состоянию на 3 февраля 2019 года в ЦИК подали заявления 83 человека для участия в выборах президента Украины.