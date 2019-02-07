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07.02.2019, 14:47

ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Всего, по состоянию на 7 февраля, зарегистрирован 41 кандидат на пост президента Украины

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Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

В частности ЦИК зарегистрировал Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

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Все они подали заявления о самовыдвижении.

Всего, по состоянию на 7 февраля, зарегистрирован 41 кандидат на пост президента Украины.

По состоянию на 3 февраля 2019 года в ЦИК подали заявления 83 человека для участия в выборах президента Украины.  

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Теги: порошенко, выборы, кандидат, цик
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