ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

В частности ЦИК зарегистрировал Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

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Все они подали заявления о самовыдвижении.

Всего, по состоянию на 7 февраля, зарегистрирован 41 кандидат на пост президента Украины.

По состоянию на 3 февраля 2019 года в ЦИК подали заявления 83 человека для участия в выборах президента Украины.

