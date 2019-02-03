Выборы-2019: стало известно, сколько подано заявлений в ЦИК

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 3 февраля 2019 года в ЦИК подали заявления 83 человека для участия в выборах президента Украины. Об этом LIGA.net сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, с начала избирательного процесса, 31 декабря, по состоянию на 17:45 3 февраля, в ЦИК поступили документы 83 человек.

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"В течение 3 февраля заявления подали 12 человек. Один из них – повторно", - отметил Хивренко.

Отвечая на вопрос LIGA.net, кто подал повторно, Хивренко сказал: "Соловьев. Он подал повторно после отказа".

3 февраля 2019 года глава государства Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.