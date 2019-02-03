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03.02.2019, 16:58

Выборы-2019: Порошенко подал документы в ЦИК - фото

Выборы-2019: Порошенко подал документы в ЦИК - фото - Фото
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Сегодня президент подал документы в Центральную избирательную комиссию

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Президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил у себя в Facebook cоветник президента Юрий Бирюков.

"Я же говорил - не делайте себе нервы, все под контролем", - отметил Бирюков.

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Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил: "В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты".

29 января Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта.

31 января 2019 года соцопрос группы Рейтинг в середине-конце декабря о том, за кого проголосовали бы украинцы в 1-м туре президентских выборов "в ближайшее воскресенье", показал, что у действующего главы государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать.

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Теги: петр порошенко, цик, документы, выборы-2019
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