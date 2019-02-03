Выборы-2019: Порошенко подал документы в ЦИК - фото

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил у себя в Facebook cоветник президента Юрий Бирюков.

"Я же говорил - не делайте себе нервы, все под контролем", - отметил Бирюков.

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Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил: "В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты".