Выборы-2019: Порошенко подал документы в ЦИК - фото

Президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил у себя в Facebook cоветник президента Юрий Бирюков.
"Я же говорил - не делайте себе нервы, все под контролем", - отметил Бирюков.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил: "В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты".
29 января Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта.
31 января 2019 года соцопрос группы Рейтинг в середине-конце декабря о том, за кого проголосовали бы украинцы в 1-м туре президентских выборов "в ближайшее воскресенье", показал, что у действующего главы государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать.
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