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22.02.2019, 16:28

ЦПК: У главы антикорсуда дом на одном участке с замглавы ГБР

ЦПК: У главы антикорсуда дом на одном участке с замглавы ГБР - Фото
Иллюстрация: ЦПК

В Центре противодействия коррупции предположили, что жена Жукова и Варченко приобрели один земельный участок и поделили его

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Жена временного главы аппарата Антикоррупционного суда Алексея Жукова имеет дом на одном земельном участке в Киеве с первым заместителем председателя Государственного бюро расследований Ольгой Варченко. Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

"Варченко ранее работала в Генпрокуратуре в так называемом департаменте Кононенко-Грановского, считается креатурой окружения президента. Таким образом, назначение Жукова может быть попыткой власти получить влияние на работу антикоррупционного суда через аппарат суда", - отметили в ЦПК.

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В Центре также добавили, что вероятно, что работавшая ранее в прокуратуре Киева Наталья Левицкая (жена Жукова) и Варченко приобрели один земельный участок и поделили его. Согласно данным из госреестра прав на недвижимое имущество, этот земельный участок находится в Киеве на переулке Терешковой.

20 февраля Государственная судебная администрация назначила врио главы аппарата Высшего антикоррупционного суда Жукова Алексея Владимировича.

Жуков с апреля 2018 работал начальником отдела в Государственной судебной службе. До этого он работал прокурором в Генпрокуратуре.

Жуков будет исполнять обязанности главы аппарата антикорсуда неограниченное время, пока не изберут постоянного председателя. Объявить такой конкурс должна Государственная судебная администрация.

В конце января замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка спрогнозировал, что судьи антикорсуда будут приведены к присяге в марте 2019 года.

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Теги: антикорсуд, цпк, гбр
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