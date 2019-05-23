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23.05.2019, 14:33

Турчинов: Надеюсь, ракетная программа не закроется после выборов

Турчинов: Надеюсь, ракетная программа не закроется после выборов - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов выразил надежду на то, что ракетная программа будет продолжаться

На полигоне ВСУ на юге Украины состоялся очередной этап испытаний украинских ракет. Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщили LIGA.net в его пресс-службе.

По его словам, сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", которые до конца года принять на вооружение ВСУ. Также он сказал, что Украина продолжает работу по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха".

Турчинов отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун" и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал он. 

Смотрите также: Ольха успешно прошла все испытания и будет передана ВСУ: видео

19 мая Турчинов был уволен с должности секретаря СНБО. На его место Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка, который уже рассказал о своем видении работы.

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Теги: ВСУ, александр турчинов, ольха, полигон, испытание
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