Турчинов отказал Порошенко на его предложение идти в Раду

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ответил отказом Петру Порошенко на его предложение баллотироваться в Верховную Раду по списку Европейской солидарности. Об этом Турчинов сказал в комментарии Апострофу.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать", - сказал Турчинов.

Он отметил, что более 20 лет избирался депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции.

"Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил своей позиции по походу в парламент", - сказал Турчинов.

Ранее депутат от БПП Александр Грановский заявил, что вышел из партии Блок Петра Порошенко/Солидарность и в его новую политическую силу Европейская солидарность вступать не собирается.