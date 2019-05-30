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30.05.2019, 16:06

Турчинов отказал Порошенко на его предложение идти в Раду

Турчинов отказал Порошенко на его предложение идти в Раду - Фото
Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Говорит, что вообще не планирует принимать участия в выборах

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ответил отказом Петру Порошенко на его предложение баллотироваться в Верховную Раду по списку Европейской солидарности. Об этом Турчинов сказал в комментарии Апострофу.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать", - сказал Турчинов.

Он отметил, что более 20 лет избирался депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции.

"Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил своей позиции по походу в парламент", - сказал Турчинов.

Ранее депутат от БПП Александр Грановский заявил, что вышел из партии Блок Петра Порошенко/Солидарность и в его новую политическую силу Европейская солидарность вступать не собирается.

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Теги: выборы, александр турчинов, европейская солидарность
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