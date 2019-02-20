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20.02.2019, 06:16

Турчинов сказал, как будут защищать ЦИК от кибератак России

Турчинов сказал, как будут защищать ЦИК от кибератак России - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Секретарь СНБО отметил, что ЦИК заключила меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности

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Страна-агрессор Россия планирует задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства для влияния на выборах президента Украины. Об этом заявил секретарь СНБО  Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил Турчинов.

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Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательства и отработаны модели реагирования на киберугрозы.

По словам Турчинова, Центральная избирательная комиссия заключила меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, "в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь".

"Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и Госспецсвязи, направленное на выявление, предупреждение и пресечение любых несанкционированных действий по информационным ресурсам ЦИК", - отметил секретарь СНБО.

12 февраля 2019 года сообщалось, что Служба безопасности Украины начнет блокировать интернет-сайты, вызывающие подозрение в подрыве нацбезопасности страны и попытке вмешательства в выборы президента.

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Теги: Россия, александр турчинов, кибератака, цик, выборы-2019
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