Турчинов сказал, как будут защищать ЦИК от кибератак России

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Страна-агрессор Россия планирует задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства для влияния на выборах президента Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил Турчинов.

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Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательства и отработаны модели реагирования на киберугрозы.

По словам Турчинова, Центральная избирательная комиссия заключила меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, "в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь".

"Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и Госспецсвязи, направленное на выявление, предупреждение и пресечение любых несанкционированных действий по информационным ресурсам ЦИК", - отметил секретарь СНБО.

12 февраля 2019 года сообщалось, что Служба безопасности Украины начнет блокировать интернет-сайты, вызывающие подозрение в подрыве нацбезопасности страны и попытке вмешательства в выборы президента.