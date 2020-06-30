Турчинов возглавил штаб Европейской солидарности

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возглавил штаб партии Европейская солидарность. Об этом он сообщил в Facebook.
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Турчинов заявил, что нацбезопасность и оборона страны стали "далеко не первым" приоритетом государства, вернулись преследования политических оппонентов, "пятая колонна Кремля" усиливает влияние на политику Украины, а дилетантизм и популизм разрушают вертикаль управления.
"Украине нужна мирная перезагрузка власти", - заявил Турчинов и подчеркнул, что Украина уже прошла через две революции, и третья ей не нужна, особенно в условиях российской военной агрессии.
По его словам, он принял предложение возглавить штаб, который создает Евросолидарность, чтобы помочь объединительному процессу и подготовить "качественные кадры эффективных управленцев".