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15.07.2019, 13:22

Турчинов о Зеленском: Порошенко тоже хотел договориться с Путиным

Турчинов о Зеленском: Порошенко тоже хотел договориться с Путиным - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что война России против Украины - "это не "эмоции", не случайное стечение обстоятельств"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что президент Владимир Зеленский "искренне хочет мира" в Донбассе. Об этом он сказал в интервью изданию Левый берег.

"Личное мое впечатление: новое руководство страны, как и миллионы наших граждан, поверило российской пропаганде, являющейся важной составляющей гибридной войны. Они буквально восприняли навязанный обществу тезис, что "мира нет, потому что этого не хотела украинская власть", - отметил Турчинов.

По его словам, риторика команды Зеленского на эту тему полностью "подтверждает этот тезис".

"Думаю, Зеленский искренне хочет мира. Но и Порошенко его очень сильно хотел. Помню свои дискуссии с Петром Алексеевичем сразу после его инаугурации. У него в то время тоже была иллюзия насчет быстрого мира. Вспомните его избирательную кампанию. Он тоже собирался сесть за стол переговоров с Путиным и быстро обо всем с ним договориться", - отметил Турчинов.

Он уточнил, что Порошенко "хватило немногим более месяца", чтобы разобраться, что это невозможно.

"...Что война России против Украины - это не "эмоции", не случайное стечение обстоятельств. В ее реальной мотивации нет фактора русскоязычных жителей Донбасса или Крыма. В ее основе - глобальная имперско-реваншистская стратегия Путина. Это фактор его выживания. Ему нужна вся Украина, без которой невозможен имперский реванш. Ему нужна победоносная война, без которой его режим теряет мотивацию своего существования", - подчеркнул Турчинов.

Отвечая на вопрос, пока Путин жив, война в Украине не закончится, Турчинов сказал: "Его условия банально сводятся к украинской капитуляции. На таких условиях мир - пожалуйста. Но такие условия Украина никогда не примет. Украинский народ не примет".

11 июля Турчинов заявил, что окружение Зеленского синхронизирует его заявления с "грязными провокациями" тех, кто ведет против Украины войну.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, александр турчинов, владимир ипутин
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