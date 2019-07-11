Турчинов об "усилении люстрации": Зеленский синхронизируется с РФ

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Окружение действующего президента Владимира Зеленского синхронизирует его заявления с "грязными провокациями" тех, кто ведет против Украины войну. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

Он пояснил, что против него и других украинцев Россия открыла уголовные дела и ввела санкции за то, что была восстановлена обороноспособность Украины, перезапущены институции.

"Для Путина и его марионеток из "лугандона" наши действия были преступлением", - добавил Турчинов.

Он отметил: "С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать".

Ранее сегодня президент предложил усилить люстрацию: его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что этот законопроект касается всех без исключения чиновников, которые занимали свои посты с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г.