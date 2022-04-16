Турция: нужна эвакуация гражданских и возможность выхода в море для торговых судов
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с Алексеем Резниковым обсудил эвакуацию мирных людей и торговых судов из зоны боевых действий, сообщает Anadolu.
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Турция настаивает на неотложной эвакуации мирных жителей, в том числе граждан Турции, по сухопутным и морским маршрутам из зон боевых действий, а также на обеспечении безопасного выхода торговых судов Турции из портов Украины, заявил Акар.
Глава Минобороны Турции также отметил важность незамедлительного объявления режима прекращения огня.
Акар заверил, что Анкара готова и далее оказывать посильную гуманитарную помощь народу Украины.
14 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна будет следовать всем ограничениям, согласованным и утвержденным на уровне ООН в отношении России.
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