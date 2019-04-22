Туск - Зеленскому: ЕС и дальше будет поддерживать Украину

Дональд Туск (фото - Европарламент)

Председатель Европейского совета Дональд Туск у себя в Twitter поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Он заверил, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине.

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"Это решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Туск.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

По данным ЦИКа на 23:05, обработано 5,1% бюллетеней. С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.