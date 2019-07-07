Туск о Донбассе: Люди попали в ловушку российской войны

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается и влечет за собой катастрофические гуманитарные последствия для местного населения. Об этом он написал в Twitter по итогам посещения Станицы Луганской.
"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - отметил он.
Туск также добавил, что пообщался "с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".
Сегодня президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую, где недавно состоялось разведение сил.