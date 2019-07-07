Туск о Донбассе: Люди попали в ловушку российской войны

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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается и влечет за собой катастрофические гуманитарные последствия для местного населения. Об этом он написал в Twitter по итогам посещения Станицы Луганской.

"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - отметил он.

Туск также добавил, что пообщался "с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".

Сегодня президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую, где недавно состоялось разведение сил.