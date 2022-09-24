"Ты продумал, как сваливать будешь? А то в России чуть ли не переворот..." – перехват ГУР

Новую "политинформацию" в телефонном разговоре оккупанта с его женой, живущей в Донецкой области, опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Ты продумал, как оттуда сваливать, если что?" – спрашивает женщина.

"Говно вопрос", – уклончиво отвечает мужчина.

"Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет, понял? Уже никого не отправляют сюда. Все отказываются мобилизироваться... Пишут на Путина, чтобы отстранить от власти..."

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Сергій Бережний

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