"Ты продумал, как сваливать будешь? А то в России чуть ли не переворот..." – перехват ГУР
24.09.2022, 17:54
Фото - Генеральний штаб ЗСУ
Новую "политинформацию" в телефонном разговоре оккупанта с его женой, живущей в Донецкой области, опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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"Ты продумал, как оттуда сваливать, если что?" – спрашивает женщина.
"Говно вопрос", – уклончиво отвечает мужчина.
"Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет, понял? Уже никого не отправляют сюда. Все отказываются мобилизироваться... Пишут на Путина, чтобы отстранить от власти..."
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