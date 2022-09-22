Политинформация для оккупанта: "Ты понимаешь, что мы позиции сдаем?!" – перехват ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора, в котором женщина рассказывает мужу-оккупанту из Костромы, что ситуация на фронте плохая и ему нужно любым способом возвращаться домой.

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"Тимур, давай уже [двигай] в тыл. Я тебе серьезно говорю! Это уже ненормально!" – говорит женщина.

Тимур, который находится под Ольгино, отвечает, что сейчас "никак не уехать отсюда".

"Вчера кадыровцы к нам приехали, ну, их половина "покатила" вчера. 30 приехало, осталось 15", – говорит он.

"Тимур, ты понимаешь, что мы позиции сдаем? Сейчас в Изюме Зеленский вовсю уже танцует, просто со всех направлений [кранты]", – волнуется женщина.

Она рассказывает, что российская пропаганда говорит об "плановом отводе войск", но на самом деле уже "Белгород [долбят]" и объявлена эвакуация гражданских.

Она говорит также, что знает о том, что полк десантников в Украине "порезали вообще", и что в России отказников "увольняют сразу".

Генштаб сообщил, что на 22 сентября в Украине с начала полномасштабного вторжения ликвидированы уже 55 510 военнослужащих РФ.

Сергій Бережний

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