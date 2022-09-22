ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, Ми-24 и множество бронемашин – потери врага в Украине
На 22 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 55 510 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли почти три десятка единиц бронемашин врага, сбили вертолет и почти 10 БПЛА, а также эффективно "поработали" по живой силе россиян, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 сентября:
личного состава — около 55 510 человек (+400 за прошедшие сутки);
танков — 2236 единиц (+9);
боевых бронированных машин — 4776 (+28);
артиллерийских систем — 1341 (+1);
РСЗО — 318 (-);
средств ПВО — 169 (+1);
самолетов — 253 (-);
вертолетов — 218 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3630 (+20);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 941 (+9);
спецтехники — 125 (-);
крылатых ракет — 240 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
- Утром 21 сентября Кремль объявил о "частичной" мобилизации в России.
- Секретарь СНБО так отреагировал на эту новость: "Старый больной человек читает с суфлера. Нам по цимбалам", а глава Минобороны загадал россиянам "школьную задачу по математике".
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