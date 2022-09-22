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ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, Ми-24 и множество бронемашин – потери врага в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 09:25
ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, Ми-24 и множество бронемашин – потери врага в Украине - Фото
Скриншот из видео оккупантов

На 22 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 55 510 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли почти три десятка единиц бронемашин врага, сбили вертолет и почти 10 БПЛА, а также эффективно "поработали" по живой силе россиян, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 сентября:

личного состава — около 55 510 человек (+400 за прошедшие сутки);
танков — 2236 единиц (+9);
боевых бронированных машин — 4776 (+28);
артиллерийских систем — 1341 (+1);
РСЗО — 318 (-);
средств ПВО — 169 (+1);
самолетов — 253 (-);
вертолетов — 218 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3630 (+20);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 941 (+9);
спецтехники — ​​125 (-);
крылатых ракет — 240 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Смотрите видео: "Так работают HIMARS". ВСУ сожгли колонну армии России

Євген Пилипенко
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война вертолет потери авиация сводка генштаб вкс рф ми-24 22 сентября
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