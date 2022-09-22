ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, Ми-24 и множество бронемашин – потери врага в Украине

На 22 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 55 510 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли почти три десятка единиц бронемашин врага, сбили вертолет и почти 10 БПЛА, а также эффективно "поработали" по живой силе россиян, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 22 сентября:

личного состава — около 55 510 человек (+400 за прошедшие сутки);

танков — 2236 единиц (+9);

боевых бронированных машин — 4776 (+28);

артиллерийских систем — 1341 (+1);

РСЗО — 318 (-);

средств ПВО — 169 (+1);

самолетов — 253 (-);

вертолетов — 218 (+1);

автотехники и автоцистерн — 3630 (+20);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 941 (+9);

спецтехники — ​​125 (-);

крылатых ракет — 240 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Євген Пилипенко

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