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Данилов о путинской мобилизации: Старый больной человек читает с суфлера. Нам по цимбалам

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 17:58
Данилов о путинской мобилизации: Старый больной человек читает с суфлера. Нам по цимбалам - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона прокомментировал объявленную российским диктатором Владимиром Путиным "частичную" мобилизацию. Данилов заявил, что для Украины ни это, ни псевдореферендумы не имеют никакого значения.

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Данилова спросили, будет ли какой-то ответ со стороны Украины на объявленную мобилизацию в РФ.

"Мы этот ответ даем ежедневно с 24 февраля. И это как раз результат нашего ответа – то, что сегодня сделал Путин. Он должен был это сделать вчера вечером, но, насколько мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы уже есть определенные споры. Потому что вчера должна была быть мобилизация, сегодня – "частичная". Мы понимаем, что там происходит. Вы видите, как старый больной нервный человек читает с суфлера текст, который ему написали", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что для Украины мобилизация в РФ – не неожиданность. Он напомнил, что ВСУ "утилизировали" уже более 50 000 российских военных – оккупанты "заканчиваются", поэтому в РФ набирают новых.

"А вообще, то, что происходит на территории РФ, нам глубоко по цимбалам (по барабану. – Прим. ред.)", – сказал Данилов, имея в виду в том числе и планы оккупантов провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

Комментируя угрозы Путина применить ядерное оружие, Данилов выразил уверенность, что в таком случае конец существования РФ наступит "в очень короткий промежуток времени".

"Если он только решится это сделать, ответ цивилизованного мира будет мгновенным. Этот блеф, который он начинает продвигать, говорит о том, что они находятся в крайне тяжелом положении", – отметил Данилов.

Он также выразил уверенность, что в ближайшие 50-60-70 лет Россия не сможет быть той страной, которой она была даже во времена Ельцина.

Читайте также: Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови. В крови своих солдат

Оксана Житнюк
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