Тысячи украинцев будут работать на чешских военных заводах – Минобороны Чехии

Тысячи специалистов из Украины пригласят работать на чешские военные заводы для увеличения производства оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны в интервью Чешскому радио.

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По словам Копечны, договоренность о работе украинцев на чешском производстве вооружений была достигнута во время встречи премьер-министра Чехии Петра Фиалы и президента Владимира Зеленского в октябре.

По мнению замминистра обороны Чехии, договоренность будет выгодна обеим сторонам, поскольку чешским военным заводам не хватает квалифицированных кадров.

Например, компании Tatra из холдинга Czechoslovak Group не хватает 500 человек.

Копечны заявил, что в целом количество украинских рабочих будет исчисляться тысячами, в зависимости от того, насколько будут увеличены производственные мощности чешских компаний.

"На первом этапе мы сосредоточимся на мощностях по модернизации и ремонту, а позднее также на производстве тяжелого вооружения", – сообщил Копечны.

Он уточнил, что в первом полугодии 2023 года должно начаться производство некоторых ключевых оружейных систем и компонентов.

Копечны заявил, что Чехия будет наращивать производство оружия для поставок Украине, противостоящей вторжению российской армии.

10 ноября сообщалось о создании оборонного кластера между Укроборонпромом и Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии.

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Наталія Медведєва

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