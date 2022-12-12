UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тысячи украинцев будут работать на чешских военных заводах – Минобороны Чехии

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 22:09
Тысячи украинцев будут работать на чешских военных заводах – Минобороны Чехии - Фото
Такую технику делает Tatra из Czechoslovak Group (Фото: CSG)

Тысячи специалистов из Украины пригласят работать на чешские военные заводы для увеличения производства оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны в интервью Чешскому радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Копечны, договоренность о работе украинцев на чешском производстве вооружений была достигнута во время встречи премьер-министра Чехии Петра Фиалы и президента Владимира Зеленского в октябре.

По мнению замминистра обороны Чехии, договоренность будет выгодна обеим сторонам, поскольку чешским военным заводам не хватает квалифицированных кадров.

Например, компании Tatra из холдинга Czechoslovak Group не хватает 500 человек.

Копечны заявил, что в целом количество украинских рабочих будет исчисляться тысячами, в зависимости от того, насколько будут увеличены производственные мощности чешских компаний.

"На первом этапе мы сосредоточимся на мощностях по модернизации и ремонту, а позднее также на производстве тяжелого вооружения", – сообщил Копечны.

Он уточнил, что в первом полугодии 2023 года должно начаться производство некоторых ключевых оружейных систем и компонентов.

Копечны заявил, что Чехия будет наращивать производство оружия для поставок Украине, противостоящей вторжению российской армии.

  • 10 ноября сообщалось о создании оборонного кластера между Укроборонпромом и Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии.

Читайте также: "Подарок для Путина" и 50+ проектов по усилению ВСУ: прошла консультация Украина – Чехия

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие чехия минобороны военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 