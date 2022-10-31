"Подарок для Путина" и 50+ проектов по усилению ВСУ: прошла консультация Украина – Чехия

Министр обороны Алексей Резников анонсировал более 50 проектов при участии Чехии, направленных на усиление украинской армии. Об этом он написал в Twitter после встречи с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой в рамках межправительственной консультации Украина – Чехия.

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"Отличная встреча. На повестке: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", – написал министр.

Также Резников и Чернохова обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.

Чернохова сообщила, что прошла первая межправительственная консультация Украины и Чехии, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военной помощь Украине в борьбе с российской агрессией, участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.

Также она сделала украинскому министру "подарок для Путина".

Утром 31 октября, когда страна-оккупант Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в столицу прибыл с визитом глава правительства союзной Чехии Петр Фиала.

Украина и Чехия подписали совместную декларацию о членстве Украины в НАТО.

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Оксана Житнюк

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