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"Подарок для Путина" и 50+ проектов по усилению ВСУ: прошла консультация Украина – Чехия

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 23:11
Фото - Twitter Черноховой

Министр обороны Алексей Резников анонсировал более 50 проектов при участии Чехии, направленных на усиление украинской армии. Об этом он написал в Twitter после встречи с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой в рамках межправительственной консультации Украина – Чехия.

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"Отличная встреча. На повестке: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", – написал министр.

Также Резников и Чернохова обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.

Чернохова сообщила, что прошла первая межправительственная консультация Украины и Чехии, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военной помощь Украине в борьбе с российской агрессией, участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.

Также она сделала украинскому министру "подарок для Путина".

"Подарок для Путина" и 50+ проектов по усилению ВСУ: прошла консультация Украина – Чехия

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война чехия Яна Чернохова
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