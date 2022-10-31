Фиала под ракетами прибыл в Киев на переговоры ради "конкретных результатов"
Утром 31 октября, когда страна-оккупант Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в столицу прибыл с визитом глава правительства союзной Чехии Петр Фиала. Об этом он сообщил в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Чешский премьер отметил факт новой террористической атаки россиян на объекты критической инфраструктуры: "Мы в Киеве, который сегодня утром снова столкнулся с российскими ракетными обстрелами".
По словам Фиалы, сегодня у него запланирован "ряд переговоров с украинскими друзьями", которые, как он верит, "принесут конкретные результаты".
"Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", – обратился он уже к союзникам в мире.
- 28 октября в Праге на здании МВД вывесили флаги Чехии и Украины, а между ними – Путин в черном пакете.
- За несколько дней до того Чехия закрылась для россиян с шенгенскими визами.
- Посмотрите, как чешская РСЗО RM-70 "Вампир" уничтожает российских оккупантов на Донбассе.
Читайте также: "Подарок для Путина": как Чехия стала первой страной, где сами люди купили танк для ВСУ
Комментарии