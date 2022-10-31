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Фиала под ракетами прибыл в Киев на переговоры ради "конкретных результатов"

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 12:12
Фиала под ракетами прибыл в Киев на переговоры ради
Петр Фиала в Киеве (фото - Twitter политика)

Утром 31 октября, когда страна-оккупант Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в столицу прибыл с визитом глава правительства союзной Чехии Петр Фиала. Об этом он сообщил в Twitter.

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Чешский премьер отметил факт новой террористической атаки россиян на объекты критической инфраструктуры: "Мы в Киеве, который сегодня утром снова столкнулся с российскими ракетными обстрелами".

По словам Фиалы, сегодня у него запланирован "ряд переговоров с украинскими друзьями", которые, как он верит, "принесут конкретные результаты".

"Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", – обратился он уже к союзникам в мире.

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Євген Пилипенко
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