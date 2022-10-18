Реактивная система залпового огня RM-70 "Вампир", которую Украине передала Чехия, успешно используется Вооруженными Силами Украины в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Минобороны.
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Как отмечается, чешская РСЗО RM-70 "Вампир" маневренна – это позволяет быстро покинуть огневую позицию после нанесения удара по российским оккупантам.
Военные ВСУ рассказали, что РСЗО позволяет возить с собой дополнительный боекомплект реактивных снарядов и осуществлять быструю перезарядку, которая экономит время в бою.
С RM-70 военным ВСУ в Донецкой области для отработки по вражеской цели нужно 5-7 минут.
Дальность выстрела "Вампира" зависит от снарядов и может достигать 20, 35 и 40 км. Ракетная пусковая установка способна вести огонь единичными выстрелами и залпом.
- 13 октября Украина и Франция подписали соглашение о грантах, которое обеспечит поставки французского оружия для ВСУ.
- 17 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.
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