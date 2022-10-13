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Резников подписал с Францией соглашение о грантах на поставки оружия в Украину

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 14:41
Резников подписал с Францией соглашение о грантах на поставки оружия в Украину - Фото
Фото: twitter/oleksiireznikov

13 октября Украина и Франция подписали соглашение о грантах, которое обеспечит поставки французского оружия для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Как отметил Резников, соглашение о грантах Франции в сфере безопасности и обороны подписано с министром обороны Себастьяном Лекорню с разрешения Кабмина. 

"Соглашение позволяет осуществлять поставки французского оружия в Украину по инициативе президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку армии Украины", – написал Резников.

Вчера представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал в Тelegram об одобреннии проекта соглашения между правительствами Украины и Французской Республики о гранте Франции в сфере обороны и безопасности.

По информации Мельничука, соглашением определены условия гранта, предоставляемого французской стороной в пользу украинской стороны для поддержки приобретения Украиной техники или услуг в сфере обороны и безопасности. Максимальная сумма гранта составляет 100 миллионов евро.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война франция военная помощь себастьян лекорно
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