Резников подписал с Францией соглашение о грантах на поставки оружия в Украину

13 октября Украина и Франция подписали соглашение о грантах, которое обеспечит поставки французского оружия для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Как отметил Резников, соглашение о грантах Франции в сфере безопасности и обороны подписано с министром обороны Себастьяном Лекорню с разрешения Кабмина.

"Соглашение позволяет осуществлять поставки французского оружия в Украину по инициативе президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку армии Украины", – написал Резников.

Вчера представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал в Тelegram об одобреннии проекта соглашения между правительствами Украины и Французской Республики о гранте Франции в сфере обороны и безопасности.

По информации Мельничука, соглашением определены условия гранта, предоставляемого французской стороной в пользу украинской стороны для поддержки приобретения Украиной техники или услуг в сфере обороны и безопасности. Максимальная сумма гранта составляет 100 миллионов евро.

Ранее сегодня сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительные MARS II и PzH 2000, Нидерланды – ракеты ПВО.

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи Рамштайн-6 заявил, что США вместе с союзниками быстро дадут Украине ПВО и боеприпасы для наступления.

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Наталія Медведєва

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