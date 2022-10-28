В Праге на здании МВД вывесили флаги Чехии и Украины, а между ними – Путин в черном пакете

В Праге на здании Министерства внутренних дел разместили флаги Чехии и Украины, а между ними – изображение российского диктатора Владимира Путина в черном полиэтиленовом пакете для транспортировки трупов. Фотографию опубликовал в Twitter глава МВД Чехии Вит Ракушан.

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"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь даже за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", – написал глава МВД.

Он заявил, что нельзя позволить сделать чешский национальный флаг символом "российской пятой колонны".

Сегодня в Праге проходит антиправительственная акция протеста под лозунгом "Чехия – на первом месте". Участники митинга под чешскими флагами выступают за отставку правительства, хотят заключения прямых соглашений с Россией о поставке газа и настаивают на военном нейтралитете Чехии. Они также утверждают, что Россия – не враг.

Издание Novinky.cz сообщает, что чешский и украинский флаги в сочетании с изображением Путина в пакете были вывешены на здание МВД по случаю праздника – 28 октября в Чехии отмечают День образования Чехословакии в 1918 году.

Инсталляция будет размещена на здании МВД как минимум неделю.

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. С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не допускаются на территорию Чехии.

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Оксана Житнюк

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