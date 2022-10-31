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Первый документ для ускорения вступления в НАТО: Украина и Чехия подписали декларацию

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 19:30
Первый документ для ускорения вступления в НАТО: Украина и Чехия подписали декларацию - Фото
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины. Об этом Зеленский объявил в ходе совместного брифинга с Фиалой 31 октября.

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Зеленский сообщил, что сегодня была подписана декларация о членстве Украины в НАТО – это первый такой документ, утвержденный с целью ускорения процесса вступления Украины в Альянс.

"Мы зафиксировали этой декларацией, что будет усиливаться сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехи подтвердили, что поддерживают наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только это позволят условия", – сказал Зеленский.

Он анонсировал работу над тем, чтобы подобные декларации были подписаны и с другими странами-членами НАТО.

По словам президента, Чехия готова взять патронат над восстановлением Днепропетровской области.

Зеленский также отметил, что Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере, отдельно обсуждались вопросы усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также вопрос защиты от дронов, купленных Россией в Иране.

Также, по словам Зеленского, обсуждалось вовлечение Чехии в обучение украинских военнослужащих и подготовка проектов по ремонту и строительству военной техники.

Зеленский наградил Фиалу орденом Ярослава Мудрого первой степени.

Оксана Житнюк
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нато чехия декларация петр фиала
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