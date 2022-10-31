Первый документ для ускорения вступления в НАТО: Украина и Чехия подписали декларацию

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины. Об этом Зеленский объявил в ходе совместного брифинга с Фиалой 31 октября.

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Зеленский сообщил, что сегодня была подписана декларация о членстве Украины в НАТО – это первый такой документ, утвержденный с целью ускорения процесса вступления Украины в Альянс.

"Мы зафиксировали этой декларацией, что будет усиливаться сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехи подтвердили, что поддерживают наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только это позволят условия", – сказал Зеленский.

Он анонсировал работу над тем, чтобы подобные декларации были подписаны и с другими странами-членами НАТО.

По словам президента, Чехия готова взять патронат над восстановлением Днепропетровской области.

Зеленский также отметил, что Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере, отдельно обсуждались вопросы усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также вопрос защиты от дронов, купленных Россией в Иране.

Также, по словам Зеленского, обсуждалось вовлечение Чехии в обучение украинских военнослужащих и подготовка проектов по ремонту и строительству военной техники.

Зеленский наградил Фиалу орденом Ярослава Мудрого первой степени.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Утром 31 октября, когда страна-оккупант Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в столицу прибыл с визитом глава правительства союзной Чехии.

Оксана Житнюк

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