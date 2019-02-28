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28.02.2019, 14:07

У Азовского моря установят радиолокационные системы и камеры

У Азовского моря установят радиолокационные системы и камеры - Фото
Олег Слободян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пограничники, в связи с новым витком агрессии РФ, переоборудовали систему охраны и обороны морских границ

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На побережье Азовского моря установят современные радиолокационные комплексы и видеонаблюдение, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.

Он также напомнил, что в прошлом году было развернуто Региональное управление морской охраны, все морские подразделения, от Дуная до Азова, теперь выведены под одно командование со штабом ООС и ВМС ВСУ.

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Кроме того, по словам Слободяна, проходит увеличение количества отделений спецдействий на воде, их комплектация и обучение персонала, реорганизация существующих подразделений. А на прошлой неделе создали новое – в Измаиле.

27 февраля спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер подчеркнул, что США поддерживают базовый принцип – "Крым – это Украина", Россия и Украина имеют право вместе пользоваться проливом и Азовским морем, и это – "точка отсчета".

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Теги: Россия, пограничники, гпсу, азовское море, Олег Слободян, агрессия рф
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