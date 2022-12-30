У Бахмута командиры ВСУ "читают" все планы россиян, участки их атак пристреляны – спикер

Все потенциальные контранаступательные действия российских оккупантов на Бахмутском направлении "читает" командование Вооруженных Сил Украины и дает им отпор. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала Эспрессо.

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По словам Череватого, россияне уже несколько месяцев пытаются экстенсивным путем, просто заполнением новой живой силой вести локальные контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, стараясь найти слабое место в обороне ВСУ.

"Все эти действия читаются нашим командованием и, как правило, заранее отрабатываются контроперациями... Пристреляны все участки местности, с которых они, как правило, ведут свои наступательные действия. И наши воины благодаря своему мужеству, согласованности, обученности ежесуточно дают им отпор", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, сложность создает массовость ежедневных атак россиян и погодные условия – действия врага малыми группами в условиях слабой видимости требуют большей сосредоточенности.

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Наталія Медведєва

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