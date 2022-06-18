У берегов Одесской области уничтожили российскую мину: видео

17 июня Вооруженные Силы Украины в очередной раз уничтожили вражескую мину у берегов Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

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Как отмечается, силы обороны во время боевого патрулирования обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесской области.

Мину ликвидировало подразделение ВМС ВСУ.

Подчеркивается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз.

"Ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева

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