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У берегов Одесской области уничтожили российскую мину: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 01:52
У берегов Одесской области уничтожили российскую мину: видео - Фото
Фото: ОК Юг

17 июня Вооруженные Силы Украины в очередной раз уничтожили вражескую мину у берегов Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

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Как отмечается, силы обороны во время боевого патрулирования обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесской области.

Мину ликвидировало подразделение ВМС ВСУ.

Подчеркивается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз.

"Ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии", – говорится в сообщении.

Читайте также: Под Одессой сорвало с крепления мину. ВМСУ взорвали ее посреди Черного моря – видео

Наталия Медведева
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мина черное море
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