У берегов Одесской области уничтожили российскую мину: видео
18.06.2022, 01:52
Фото: ОК Юг
17 июня Вооруженные Силы Украины в очередной раз уничтожили вражескую мину у берегов Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
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Как отмечается, силы обороны во время боевого патрулирования обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесской области.
Мину ликвидировало подразделение ВМС ВСУ.
Подчеркивается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз.
"Ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии", – говорится в сообщении.
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