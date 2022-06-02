Под Одессой сорвало с крепления мину. ВМСУ взорвали ее посреди Черного моря – видео

Вчера под Одессой обнаружили мину, которую сорвало с крепления. Украинские военные уничтожили ее в Черном море, передает оперативное командование Юг.

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Сообщается, что морскую якорную мину сорвало штормом с крепления и волнами принесло ближе к берегу. Корабельная подрывная команда ВМСУ уничтожила ее прямо в море с помощью контролируемого взрыва.

В командовании отмечают: вчера было обнаружено две сорванных мины после воскресного шторма. Сначала недели к побережью Одесской области прибило минимум пять мин.

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Ранее украинские военные показали, как взорвали мину, найденную на пляже в Одесской области.

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Марк Сировой

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