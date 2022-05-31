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На пляж в Одесской области выбросило российскую мину. Ее взорвали – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 06:32
Видео - ОК "Юг"
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Вчера, 30 мая, на берег Черного моря в Одесской области выбросило российскую мину, которую впоследствии взорвали. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что мину выбросило в результате шторма. Военные ВСУ обнаружили ее на одном из пляжей. Отдыхающих на нем не было, поскольку пляж патрулируется. Мину обезвредили специалисты подрывной команды ВМС ВСУ: ее вывезли и провели контролируемый взрыв.

В командовании напомнили об опасности купания, а также использования сейчас прибрежных вод и побережья. По их словам, слишком высока вероятность встретить подобные предметы в пляжной зоне.

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Марк Сировой
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