Вчера, 30 мая, на берег Черного моря в Одесской области выбросило российскую мину, которую впоследствии взорвали. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Отмечается, что мину выбросило в результате шторма. Военные ВСУ обнаружили ее на одном из пляжей. Отдыхающих на нем не было, поскольку пляж патрулируется. Мину обезвредили специалисты подрывной команды ВМС ВСУ: ее вывезли и провели контролируемый взрыв.
В командовании напомнили об опасности купания, а также использования сейчас прибрежных вод и побережья. По их словам, слишком высока вероятность встретить подобные предметы в пляжной зоне.
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