Корабли оккупантов держат дистанцию от берега, боятся украинских ракет – ВСУ

В Черном море корабли российских оккупантов держат дистанцию – не подходят близко к берегу Украины, опасаясь ракетных ударов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, корабли вражеской группировки продолжают блокировать судоходство и работу портов.

"В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

К Змеиному идут российские десантный катер типа "Дюгонь" и два десантных скоростных катера типа "Раптор", чтобы поддержать подразделения оккупантов на острове.

"При этом надводные корабли противника осторожно удерживают дистанцию ​​от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", – сообщили в ВСУ.

За сутки 30 мая на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 78 россиян, восемь танков, две гаубицы, самоходную пушка "Пион", две реактивные системы залпового огня "Град", пять единиц бронированной техники и две – автомобильной.

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Наталия Медведева

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