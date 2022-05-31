Корабли оккупантов держат дистанцию от берега, боятся украинских ракет – ВСУ
В Черном море корабли российских оккупантов держат дистанцию – не подходят близко к берегу Украины, опасаясь ракетных ударов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, корабли вражеской группировки продолжают блокировать судоходство и работу портов.
"В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
К Змеиному идут российские десантный катер типа "Дюгонь" и два десантных скоростных катера типа "Раптор", чтобы поддержать подразделения оккупантов на острове.
"При этом надводные корабли противника осторожно удерживают дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", – сообщили в ВСУ.
За сутки 30 мая на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 78 россиян, восемь танков, две гаубицы, самоходную пушка "Пион", две реактивные системы залпового огня "Град", пять единиц бронированной техники и две – автомобильной.
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