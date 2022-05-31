Российские войска безуспешно атаковали плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Ингулец – ISW

Российские войска предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 30 мая.

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Как отмечается, контратака Вооруженных Сил Украины в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше, но нарушила российские планы. 30 мая российские войска сосредоточились на попытках отбить позиции, занятые украинскими контратаками, и обстрелах, чтобы предотвратить дальнейшие контрнаступательные действия ВСУ.

По информации ISW, российские оккупанты несколько раз атаковали украинский плацдарм на восточном берегу Ингульца, но успеха не умели.

В Институте отметили, что с 28 мая украинские военные не совершали подтвержденных наступлений, и контрнаступательные действия в северной части Херсонской области, скорее всего, являются локальной операцией по нарушению передовых позиций России, а не широким контрнаступлением для освобождения большой территории.

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Наталия Медведева

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