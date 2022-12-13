UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве – полиция

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 13:47
У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве – полиция - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции

У депутата нелегитимной Госдумы РФ обнаружилось 11 квартир в Киеве. Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители сообщили о подозрении российскому депутату нелегитимной Госдумы в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как отмечается, перед полномасштабным вторжением депутат нынешнего созыва нелегитимной Госдумы РФ голосовал за разрешение на введение войск на территорию Украины.

По информации полиции, этот депутат является уроженцем Мариуполя и имеет "награды" террористической организации ДНР. 

Полиция сообщила, в ходе досудебного расследования были обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве.

Решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

  • 17 ноября Бюро экономической безопасности разоблачило группу компаний, часть из которых принадлежат подсанкционным гражданам России, в уклонении от уплаты налогов на 320 млн грн. 

Читайте также: СНБО ввел санкции против 606 представителей российской "верхушки"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция война госдума
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 