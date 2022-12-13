У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве – полиция

У депутата нелегитимной Госдумы РФ обнаружилось 11 квартир в Киеве. Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция.

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Правоохранители сообщили о подозрении российскому депутату нелегитимной Госдумы в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как отмечается, перед полномасштабным вторжением депутат нынешнего созыва нелегитимной Госдумы РФ голосовал за разрешение на введение войск на территорию Украины.

По информации полиции, этот депутат является уроженцем Мариуполя и имеет "награды" террористической организации ДНР.

Полиция сообщила, в ходе досудебного расследования были обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве.

Решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

17 ноября Бюро экономической безопасности разоблачило группу компаний, часть из которых принадлежат подсанкционным гражданам России, в уклонении от уплаты налогов на 320 млн грн.

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Наталія Медведєва

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