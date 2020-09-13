У генпрокурора оценили убытки от оккупации Крыма в 1 трлн грн и это еще не итог
13.09.2020, 23:02
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)
Заместить генерального прокурора отметил, что агрессия России продолжается, поэтому названная цифра будет расти
По предварительным данным, убытки от аннексии Крыма Россией составляют около 1 трлн гривен, заявил заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.
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По материалам уголовных производств, "только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", — отметил Мамедов.
Он подчеркнул, что сумма еще не окончательная, поскольку "агрессия РФ продолжается, как и продолжаются нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса".
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