У генпрокурора оценили убытки от оккупации Крыма в 1 трлн грн и это еще не итог

Заместить генерального прокурора отметил, что агрессия России продолжается, поэтому названная цифра будет расти

По предварительным данным, убытки от аннексии Крыма Россией составляют около 1 трлн гривен, заявил заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

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По материалам уголовных производств, "только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", — отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что сумма еще не окончательная, поскольку "агрессия РФ продолжается, как и продолжаются нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса".

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Дарья Мостовая

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