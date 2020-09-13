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У генпрокурора оценили убытки от оккупации Крыма в 1 трлн грн и это еще не итог

13.09.2020, 23:02
У генпрокурора оценили убытки от оккупации Крыма в 1 трлн грн и это еще не итог - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)

Заместить генерального прокурора отметил, что агрессия России продолжается, поэтому названная цифра будет расти

По предварительным данным, убытки от аннексии Крыма Россией составляют около 1 трлн гривен, заявил заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

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По материалам уголовных производств, "только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", — отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что сумма еще не окончательная, поскольку "агрессия РФ продолжается, как и продолжаются нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса".

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Дарья Мостовая
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