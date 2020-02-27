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Россия останется под санкциями США, пока не вернет Крым - дипломат Госдепа

Россия останется под санкциями США, пока не вернет Крым - дипломат Госдепа - Фото
Джозеф Пеннингтон (скриншот из видеозаписи ТК Бриз)
27.02.2020, 07:14

Джозеф Пеннингтон призвал Россию уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма

США намерены продолжить применение санкции против России, пока она не вернет Украине контроль над временно оккупированном Крымом. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященного Дню крымского сопротивления российской оккупации, сообщает Укринформ.

Он отметил, что США поддерживают Украину "в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и российской незаконной аннексии Крыма".

"И вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым – это Украина", - отметил Пеннингтон.

Он призвал Россию уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма. "США будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине. Практически вчера президент Трамп выпустил официальное сообщение, продлевающее действие этих санкций", - сказал Пеннингтон.

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Арина Толина
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