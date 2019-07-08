У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе о ее недопуске на саммит

Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана в ответ на обвинение со стороны вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе в том, что глава правительства не внес ее в состав делегации на саммит Украина-ЕС, заявил, что состав делегации формирует президент, а не премьер-министр. Об этом Василий Рябчук написал в Facebook.

"Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал пресс-секретарь Гройсмана.

Также он опубликовал письмо главы Офиса президента Андрея Богдана к Климпуш-Цинцадзе с поручением прислать предложения в состав делегации Украины на саммите с ЕС и ее ответ на это письмо.

Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на однодневный саммит Украина-Европейский союз в Мариинский дворец. По ее мнению, это саботаж и результат кулуарных договоренностей Гройсмана.