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08.07.2019, 17:12

У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе о ее недопуске на саммит

У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе о ее недопуске на саммит - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пресс-секретарь премьер-министра назвал заявление вице-премьера "политической игрой кандидата в депутаты от партии Петра Порошенко"

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана в ответ на обвинение со стороны вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе в том, что глава правительства не внес ее в состав делегации на саммит Украина-ЕС, заявил, что состав делегации формирует президент, а не премьер-министр. Об этом Василий Рябчук написал в Facebook.

"Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал пресс-секретарь Гройсмана.

Также он опубликовал письмо главы Офиса президента Андрея Богдана к Климпуш-Цинцадзе с поручением прислать предложения в состав делегации Украины на саммите с ЕС и ее ответ на это письмо.

Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на однодневный саммит Украина-Европейский союз в Мариинский дворец. По ее мнению, это саботаж и результат кулуарных договоренностей Гройсмана.

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Теги: Иванна Климпуш-Цицнадзе, владимир гройсман, саммит
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